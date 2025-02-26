Владимир Ружицкий проверил ход капремонта спортивной школы Люберец

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва муниципалитета с представителями дирекции заказчика капитального строительства Подмосковья, администрации округа и подрядной организации. Он обсудил темп, качество и сроки ремонта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание, построенное в 1970 году, включено в государственную программу Московской области по капитальному ремонту на 2025 год. Работы ведутся за счет средств регионального бюджета.

«Продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 349А). В настоящий момент здесь почти на 80% выполнены демонтажные работы, идет шлифовка потолков на 1-м и 2-м этажах, в том числе в спортзале. На первом этаже возводятся перегородки, а на втором — идет отделка стен», — отметил Ружицкий.

Он уточнил, что по проекту обновят фасад здания, будут заменены инженерные системы и сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и кровельные работы, ремонт манежа, кровли, благоустройство прилегающей территории.

«Работы — в графике, их планируют завершить к сентябрю текущего года», — подчеркнул Владимир Ружицкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.