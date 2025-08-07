Вице-губернатор и министр строительства оценили ремонт школы № 7 в Долгопрудном

Долгопрудный посетили вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев и министр строительного комплекса Александр Туровский. В рамках рабочей поездки они проверили ход капитального ремонта в школе № 7, который идет полным ходом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На объекте задействованы 102 специалиста;

Внутри здания ведутся отделочные работы;

На первом этаже монтируют вентиляцию;

Производится утепление фасада;

Идет укладка плитки на полах и стенах;

Благоустраивается прилегающая территория.

Школа откроет двери для учеников уже 1 сентября — срокам сдачи сомневаться не приходится. После запуска объекта начнётся следующий этап: участок основного здания оградят, а на оставшейся площади возведут пристройку на 1500 мест. Это позволит снизить нагрузку на школу и улучшить условия обучения.

Кроме того, в ходе визита обсудили ситуацию с детским садом № 9, где ранее наблюдалось отставание по графику. Теперь подрядчики увеличат темпы работ, чтобы сдать объект в установленные сроки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.