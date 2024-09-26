В звенигородском микрорайоне Южный снесут недостроенный 17-этажный дом

В Звенигороде стартовали работы по сносу недостроенного 17-этажного многоквартирного дома № 1 в микрорайоне Южный. Ход работ на объекте проверил глава Одинцовского округа вместе с жителями. Сейчас выполняется подготовительный этап — рабочие расчищают пространство вокруг недостроя и готовят площадку под строительный кран. На объекте задействовано 8 человек, в дальнейшем их количество увеличат до 20, сообщила пресс-служба администрации городсокого округа.

«Напомнил подрядной организации, что все шумные работы должны производиться в строгом соответствии с законом о тишине. Также нужно оборудовать станцию для мойки колес спецтехники, чтобы не растаскивать грязь по дорогам», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что полностью ликвидировать недострой необходимо в декабре этого года. В дальнейшем на освободившейся площадке планируется обустроить разворотное «кольцо» для транспорта и сделать зеленую зону. Как сообщалось ранее, суммарно до конца года на территории Одинцовского округа ликвидируют 49 объектов незавершенного строительства. По 32 из них работа уже проведена: 18 были снесены, 12 — легализованы по решениям суда, 2 — отремонтированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.