В Звенигороде завершена треть капитального ремонта Академии дзюдо

Капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо» на улице Московской в Звенигороде выполнен на 33%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Звенигороде на улице Московской, 47с2, продолжается капитальный ремонт комплекса «Академия дзюдо». Строительная готовность объекта составляет 33%.

Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные коммуникации, пояснили в ведомстве.

После завершения ремонта в здании появится спортзал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже разместят банный комплекс с увеличенным числом раздевалок и душевых, сауной, мини-бассейном и купелью для холодной воды. На втором этаже оборудуют кабинеты администрации, ресторан и банкетный зал. Площадь здания превышает 15 тысяч квадратных метров, площадь участка — один гектар.

Работы выполняются по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.