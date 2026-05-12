В Жуковском проверили ход капремонта взрослой больницы

Выездную проверку капитального ремонта главного корпуса городской больницы провели в Жуковском глава округа Андроник Пак, замминистра строительного комплекса Московской области Тимур Магомедов и прокурор города Илья Зайцев. По итогам осмотра подрядчику дали ряд замечаний, которые должны устранить в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обходе также участвовали главный врач больницы Лилия Бусыгина и представители подрядной организации. Комиссия осмотрела строительную площадку и оценила темпы работ.

«Осмотрели строительный объект и по итогу проверки дали ряд замечаний, которые рабочие должны исправить в ближайшее время. В рамках капремонта главного лечебного корпуса городской больницы полностью обновят операционный блок, блок реанимации, хирургические отделения, травматологию, отделение сердечно-сосудистой хирургии и пищеблок», — прокомментировал Андроник Пак.

Житель города Александр С. отметил, что, несмотря на временные неудобства, медицинская помощь продолжает оказываться в полном объеме. По его словам, правительство выделяет значительные средства на ремонт и закупку современного оборудования. Он добавил, что в Жуковском уже завершили капитальный ремонт городской поликлиники, обновили мебель и оборудование, а также привели в порядок обсерватор и инфекционное отделение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.