В ЖК «Ривер Парк» в Королеве ввели в эксплуатацию новый корпус

В ЖК «Ривер Парк» городского округа Королев введен в эксплуатацию новый корпус с автостоянкой и нежилыми помещениями. Уже выдано разрешение, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь 19-этажного дома составляет более 11 тыс. кв. м. Здесь представлено 278 квартир, от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир классического и евро-формата. На первом этаже расположены помещения общественного назначения. Здесь откроются офисы, кафе и другие бытовые сервисы.

Придомовая территория благоустроена, здесь запроектировано размещение игровых площадок для детей разных возрастов, а также зон для отдыха. В проекте предусмотрен паркинг на 157 мест.

Жилой комплекс «Ривер-парк» в городе Королеве — это сочетание множества критериев комфортной и благоустроенной жизни в экологически чистом районе. Продуманные планировки квартир различной площади подойдут, как молодым семьям с детьми, так и тем, кто работает или учится в Москве. В состав ЖК входят монолитно-кирпичные многосекционные дома. Реализация проекта ведется поэтапно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.