сегодня в 15:24

В здании Ново-Ольховской школы Наро-Фоминска приступили к фасадным работам

В рамках президентской программы по капремонту школ в селе Новая Ольховка Наро‑Фоминского горокруга продолжается капитальный ремонт здания, сообщает пресс-служба областного Минстроя.

На объекте работает 50 рабочих, которые выполняют монтаж первого слоя гидроизоляции, монтаж утеплителя фасада и штукатурку фасада, монтаж инженерных сетей.

В рамках капремонта на объекте планируется обновить фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнить устройство перегородок и полностью обновить внутреннюю отделку.

Здание средней общеобразовательной школы было построено в 1987 году, а площадь 3-этажного здания школы более 4,5 тыс. кв. метров. Яркая и интересная школьная жизнь складывается из множества факторов. Создать для учащихся все условия для комфортного обучения и внеурочной жизни — одна из приоритетных задач.

Завершить капремонт подрядчик должен к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.