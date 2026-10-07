В Заречье довели готовность школы на 750 мест до 85%

Новая школа в ЖК «Резиденции Сколково» в поселке Заречье готова на 85%. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и директор Зареченской школы Ирина Коротеева проверили ход работ 6 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школу на 750 мест в рамках комплексного развития территории возводит инвестиционная группа «АБСОЛЮТ». Строительство планируют завершить весной 2027 года. Рабочие закончили фасадные работы и большую часть благоустройства, сейчас отделывают внутренние помещения.

«Школа приобрела окончательный вид: обустройство фасадов и остекление завершены. Отделка и монтаж инженерных систем выполнены на 80%», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Рабочие красят стены, укладывают керамическую плитку, устанавливают технологическое оборудование, выключатели, розетки и светильники. На территории установлены все малые архитектурные формы, выполнены освещение и озеленение. Осталось уложить резиновое покрытие на площадках. На объекте работают около 70 человек и две единицы техники.

В школе предусмотрены 46 универсальных и специализированных классов для начальной, средней и старшей школы. Здесь оборудуют лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, мастерские по обработке дерева и металла, лаборатории и кабинет кулинарии. Также появятся медицинский блок, пищеблок полного цикла, столовая на 280 мест, два спортивных зала, библиотека и актовый зал.

Уличная физкультурно-оздоровительная зона включает дорожки для бега и лыжной подготовки, волейбольную и баскетбольную площадки, зону для прыжков в длину и различные тренажеры. Для младшеклассников предусмотрена отдельная площадка с качелями-гнездами, четырехместным балансиром и игровыми панелями.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.