В Воскресенском округе Подмосковья открыли амбулаторию после капремонта

Конобеевская сельская амбулатория возобновила работу после капитального ремонта в селе Конобеево Воскресенского округа. Учреждение рассчитано на 3 529 жителей, включая 649 детей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании площадью 560 квадратных метров заменили окна и двери, обновили кровлю, системы отопления и вентиляции. Для маломобильных посетителей оборудовали пандус и установили вертикальный подъемник.

Амбулатория уже принимает пациентов. Записаться на прием можно по телефону 122, через портал «Госуслуги» или на сайте zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.