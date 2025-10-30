сегодня в 13:25

В Воскресенске в лицее № 23 приступили к общестроительным работам

На улице 60 лет Октября, зд. 18, города Белоозерский городского округа Воскресенск идет масштабное обновление. Подрядчик завершает демонтажные работы, приступил к общестроительным работам и ремонту кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании школы, общей площадью 8 303 квадратных метра, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.