В Воскресенске продолжается капитальный ремонт трех учреждений образования

В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт трех учреждений образования: МОУ «Москворецкая гимназия», детских садов «Колосок» в Федино и «Незабудка» в городе Белоозерский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ремонт данных объектов выполняется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня совместно с прокурором Иваном Астаховым мы проверили ход работ, а также пообщались с подрядчиками. Ремонт детского сада в Белоозерском в плановом порядке завершим до конца года. Сначала сюда зашел недобросовестный подрядчик, который игнорировал все строительные нормы и правила. Сейчас здесь работает другая организация, которая полностью переделывает этот объект, и до конца года у жителей города появится новый отремонтированный садик», — отметил глава округа Алексей Малкин.

В Москворецкой гимназии на данный момент выполняется монтаж окон, отопления и вентиляции, устройство плитки пола и стен. В здании детского сада в селе Федино сотрудники проводят монтаж отопления, утепление чердачного перекрытия и устройство выходов со второго этажа. Завершить работы планируют до 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.