В Воскресенске объявлен конкурс на капремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада в округе Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ на территории МОУ «СОШ «Горизонт» дошкольных групп «Колосок» по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, с. Федино, зд. 19а. Предстоит произвести комплекс строительно-монтажных работ в двухэтажном здании детского сада 1959 года постройки. Площадь объекта — 893,4 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.