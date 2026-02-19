В Воскресенске капремонт лицея № 23 выполнили на 41%

Капитальный ремонт лицея № 23 в городе Белоозерский городского округа Воскресенск завершен более чем на 41%. Работы ведутся на улице 60 лет Октября в рамках госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители работают в здании площадью 8 303 квадратных метра. Ежедневно на объекте задействованы 80 человек. Специалисты завершают демонтаж, выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и устанавливают оконные блоки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.