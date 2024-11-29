Ефимов: В ТиНАО планируется построить 12 образовательных комплексов

В пяти районах ТиНАО продолжают проектировать и строить школы и детсады, объединенные в образовательные комплексы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые школы и детские сады в составе образовательных комплексов возводят и проектируют в районах Филимонковский, Внуково, Коммунарка, Щербинка и Троицк. Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тыс. мест для учеников и воспитанников», — сообщил Ефимов.

До 2027 года запланировано достроить 12 образовательных комплексов — их передадут городу. Проектировщики школ должны создавать условия как для учебной, так и для научно-исследовательской деятельности. Они предусматривают пространства для проведения мероприятий, залы для занятий гимнастикой и физкультурой, медкабинеты, медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы и мастерские, универсальные и специализированные учебные кабинеты.

«В детских садах будут оборудованы спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки отдельно для каждой из групп, а также теневые навесы», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что в соответствии с проектами будут обустроены просторные групповые ячейки с окнами увеличенной площади остекления и удобными выходами на улицу.

С целью безопасности преподавателей, воспитателей и детей в зданиях установят системы управления эвакуацией, пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, видеодомофонной связи, аварийного освещения и видеонаблюдения. Кроме того, организуют посты охраны, снабженные средствами досмотра и тревожной кнопкой. Будут созданы условия для детей и взрослых с ОВЗ.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что сейчас в ТиНАО на стадии строительства находятся шесть образовательных комплексов, в которые входят детсады и школы.

Суммарная площадь этих зданий составляет порядка 150 тыс. кв. м. Инспекторы Мосгосстройнадзора проверяют объекты на всех этапах, оценивая ход работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, развитие социнфраструктуры для города является одним из приоритетов. Ранее мэр рассказывал, что в ТиНАО с 2012 года возвели 164 образовательных учреждения.