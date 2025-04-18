В технополисе Москвы в ЗелАО строят вторую очередь технопарка «Алабушево»

В ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Алабушево» строительные работы идут в соответствии с утвержденным планом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва: инвестиции и промышленность» .

В одном из двух производственных корпусов второй очереди комплекса уже завершили монтаж промышленных полов. Параллельно началось благоустройство прилегающей территории.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, расширение технопарка «Алабушево» — значимый этап в развитии современной промышленной инфраструктуры города. Новые корпуса позволят разместить не только высокотехнологичное оборудование, но и удобные офисные зоны, а также создадут свыше 1,2 тыс. рабочих мест. Общая площадь застройки достигнет около 52 тыс. кв. м.

Завершение строительства второй очереди запланировано на 2026 год. На территории «Алабушева» функционирует кластер, объединяющий предприятия в сфере фотоники, микроэлектроники и фармацевтики. Среди резидентов — производители комплектующих для нефтегазовой отрасли, а также компании, выпускающие медицинские изделия и ветеринарные препараты.