В Талдомском округе стартовали работы по сносу аварийного многоквартирного дома

В рамках муниципальной программы Талдомского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023–2027 годы», в настоящее время проводятся работы по сносу аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, р. п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 6, корп. 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухэтажный жилой дом площадью 378 квадратных метров был построен в 1952 году С течением времени здание утратило свою прочность и надежность, в связи с чем было признано аварийным. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО» из здания были расселены жильцы 8 квартир, после чего строение было заброшено.

Всего на территории Талдомского округа выявлено 174 объекта незавершенного строительства, из них 108 аварийных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 138 объектов, что составляет 79% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.