В Талдомском округе пчеловоду передали 7,3 га земли

Крестьянско-фермерскому хозяйству в Талдомском округе предоставили участок площадью более 7,3 га для развития пчеловодства. Землю сельхозназначения возле деревни Федоровское передали без торгов для расширения производства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участок предназначен для развития фермерского хозяйства, которое много лет занимается разведением пчел. Сейчас в хозяйстве содержится 20 семей пчел пород Карника и Бакфаст. Пасека расположена на 1,8 га собственных земель, а новый участок планируют использовать для посева медоносных трав.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что поддержка фермеров остается важным направлением аграрной политики региона.

«Мы передаем неиспользуемые земли сельхозназначения в аренду без торгов КФХ и сельхозорганизациям, чтобы они могли развиваться и осваивать новые направления. Это позволяет сокращать площади заброшенных земель и увеличивать число сельхозтоваропроизводителей», — отметил Тихон Фирсов.

Уже этой весной фермер планирует засеять участок козлятником и клевером. Летом пчелы смогут использовать новые медоносы.

В министерстве сельского хозяйства Московской области добавили, что в 2026 году в регионе предусмотрено 40 видов субсидий и грантов для аграриев. Общий объем господдержки составляет 5,9 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей — средства федерального бюджета. Информация о мерах поддержки размещена на портале «Мой АПК» в разделе «Календарь мер поддержки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.