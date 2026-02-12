В Ступино завершили строительство Михневской подстанции скорой помощи

В Михнево построили двухэтажную подстанцию скорой помощи площадью около двух тысяч квадратных метров. Объект рассчитан на работу пяти бригад в смену.

Здание возвели по модульной технологии в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование осуществлялось из бюджета региона.

В подстанции разместили диспетчерскую службу, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовую, кабинеты для предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения. При строительстве использовали индустриальную технологию PRO module, разработанную концерном КРОСТ. Фасад здания выполнили из рельефных панелей по технологии архитектурного бетона.

На прилегающей территории построили контрольно-пропускной пункт и одноэтажный бокс для обслуживания автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.