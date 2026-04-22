В Ступине завершили 52% капремонта лицея №1

Капитальный ремонт лицея №1 на улице Чайковского продолжается в Ступине, готовность объекта достигла 52%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании площадью 3 326 кв. м продолжаются отделочные и кровельные работы, ведется утепление фасада и монтаж внутренних инженерных систем. На площадке задействованы более 100 рабочих и шесть единиц техники.

В рамках проекта также запланированы устройство входных групп, полная замена инженерных коммуникаций и сантехники, обновление фасада и кровли. Для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленного здания намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.