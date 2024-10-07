В Ступине снесли аварийное здание жилого дома

На территории Московской области ведется масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате данной работы в поселке Жилево, на улице Железнодорожная был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего жилого дома № 32. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1967 года постройки — двухэтажный, кирпичный, общей площадью порядка 480 кв. метров располагался в непосредственной близости от жилой застройки и железнодорожных путей. Дом был признан аварийным и расселен в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Затем постройка продолжительное время пустовала, имелся свободный доступ третьих лиц. В результате, сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано летом текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 367 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 297 объектов, что составляет 81% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.