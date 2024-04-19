В Ступине проверили строительство нового корпуса школы

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с представителями общественности, депутатского корпуса проверил строительство пристройки к школе на 550 в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Существующее здание школы рассчитано на 250 мест, а обучающихся ребят здесь более 620. Строительство учебного корпуса ведется в графике. Подрядная организация укомплектована людьми, техникой, оборудованием и материалами. К 1 сентября установим в школе мебель», —сказал Сергей Мужальских.

В строительстве корпуса задействованы 179 рабочих и 7 единиц техники.



Работы на объекте выполнены на 75%. Практически завершены фасадные работы, возведение перехода между корпусами. Продолжаются внутренние работы, в скором времени подрядная организация приступит к благоустройству прилегающей территории.



По проекту на территории школы появятся детская площадка, зона отдыха и стадион.



В новом году учащихся ждут просторные классы, два спортзала и библиотечно-информационный центр. Для проведения торжественных мероприятий появится актовый зал на 300 мест. Здание будет оборудовано столовой и кабинетом врача с процедурной комнатой.



Завершение работ планируется в августе.



Работы ведутся по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и Народной программе «Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа», направленного на качественное совершенствование системы образования, обновление оборудования, переподготовку педагогических кадров, расширение сферы дополнительного образования детей, создание доступной и комфортной образовательной среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.