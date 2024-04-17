В Ступине приступили к благоустройству территории новой школы для 825 учеников

В микрорайоне «Юго-Западный» городского округа Ступино рабочие приступили к благоустройству территории многофункционального образовательного центра на 825 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Объект возводится в рамках госпрограммы Московской области.

«На объекте задействовано 70 рабочих и 6 единиц техники. Внутри здания выполняется отделка помещений и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории ведется устройство спортивного ядра», — уточняется в сообщении.

В 4-этажном здании разместятся блоки начальной, основной и старшей школы и, общешкольные помещения. Предусмотрены столовая, актовый и два спортивных зала, библиотека с читальным залом, административные и вспомогательные помещения. Площадь школы более 16,2 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и выполнено комплексное озеленение.

Завершить все работы планируется в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.