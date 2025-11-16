В Ступине 57 ветеранов боевых действий получили земельные участки

Обеспечение ветеранов боевых действий земельными участками стало одной из ключевых тем общегородского совещания, прошедшего в администрации городского округа Ступино под руководством главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских.

Как доложил председатель комитета по управлению имуществом Роман Липов, в настоящее время в очереди на первоочередное получение земли в округе состоит 479 ветеранов боевых действий.

Для предоставления участков этой категории граждан определен специальный массив земли, расположенный вблизи деревни Хомутово. Участки площадью до 1,1 тыс. кв. м предоставляются ветеранам на льготных условиях — в аренду сроком на пять лет без проведения торгов.

«На сегодняшний день 57 ветеранов уже обеспечены участками. Из них 36 — это участники СВО, один участок предоставлен семье погибшего участника СВО, и 20 участков получили ветераны других боевых действий. Работа по информированию продолжается: 314 ветеранам, состоящим на учете, направлены уведомления о возможности выбора земельных участков, 45 участков уже забронированы для последующей передачи в аренду», — сообщил Липов.

Программа поддержки также предусматривает возможность выкупа земли по льготной цене. Уже есть первый пример успешного использования этой меры: один из ветеранов боевых действий, получив участок, построил на нем жилой дом. Это позволило ему выкупить землю в собственность по льготной стоимости — всего за 3% от кадастровой цены. Такая возможность утверждена решением Совета депутатов городского округа Ступино.

Администрация продолжает работу по формированию участков и информированию ветеранов о доступных мерах поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.