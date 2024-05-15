В столице показали возможности «цифрового двойника» электродепо «Бирюлевское»
«Цифровой двойник» будущего электродепо «Бирюлевское» стал одним из самых масштабных строительных проектов, созданных на отечественном программном обеспечении (ПО), сказал руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
«Была проведена настройка программного обеспечения, разработана компонентная база из около 12 тыс. элементов модели, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, наружные сети водоснабжения и канализации. Были отработаны инструменты интеграции модели с существующими информационными системами компании. Все зарубежные программы, с которыми мы работали ранее, были файло-ориентированными», — уточнил Загрутдинов.
Использование отечественного ПО дает проектной команде удобное управление информацией.
Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» при проектировании и строительстве активно применяют цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое оборудование.
«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Компания участвует в реализации ключевых градостроительных программ.