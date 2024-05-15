В столице показали возможности «цифрового двойника» электродепо «Бирюлевское»

сегодня в 12:30

«Цифровой двойник» будущего электродепо «Бирюлевское» стал одним из самых масштабных строительных проектов, созданных на отечественном программном обеспечении (ПО), сказал руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

«Была проведена настройка программного обеспечения, разработана компонентная база из около 12 тыс. элементов модели, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, наружные сети водоснабжения и канализации. Были отработаны инструменты интеграции модели с существующими информационными системами компании. Все зарубежные программы, с которыми мы работали ранее, были файло-ориентированными», — уточнил Загрутдинов.

Использование отечественного ПО дает проектной команде удобное управление информацией.

Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» при проектировании и строительстве активно применяют цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое оборудование.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Компания участвует в реализации ключевых градостроительных программ.