В столичном районе Марьина роща освободили от самостроя здание ТЦ

Подошли к концу работы по демонтажу незаконной пристройки площадью более 400 кв. м. у торгового объекта на северо-востоке города, прокомментировал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Незаконное сооружение у здания ТЦ было зафиксировано на Сущевском валу, вл. 5, стр. 14.

«Для расширения торгово-складских помещений при отсутствии правовых оснований к ТЦ была возведена пристройка площадью 428,5 кв. м. После разъяснительной беседы инспекторов, не дожидаясь решения суда, владелец самостроя принял меры по устранению нарушения и демонтировал незаконную пристройку», — отметил Бобров.

Данная территория не предполагает капитальное строительство и размещение каких-либо временных построек. Дополнительные помещения были возведены в нарушение договора аренды без разрешений и согласований. Их использовали в коммерческих целях. Сейчас территория свободна от незаконной застройки.