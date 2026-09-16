В столичном Новогирееве построят многоквартирный дом в рамках реновации

Согласован проект жилого дома, возводимого по программе реновации по адресу: Федеративный проспект, участок 22/2. Об этом заявил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он уточнил, что по проекту планируется строительство односекционного жилого здания на 161 квартиру.

«Общая площадь жилья в доме составит почти 10 тыс. кв. м. Строительство будет проходить на месте пятиэтажки 1967 года, включенной в программу реновации», — уточнил Щербаков.

Дом будет расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой — рядом со станцией метро «Новогиреево» и Терлецким парком. Площадь застройки составит 653 кв. м. Квартиры передадут жильцам с чистовой отделкой — полностью готовыми к проживанию. Помимо входной группы жилой секции, на первом этаже разместятся помещения общественного назначения общей площадью 328 кв. м, среди которых будет работать информационный центр для участников программы реновации.

На придомовой территории, в коммерческих помещениях и зонах общего пользования жилых секций создадут безбарьерную среду — для удобного передвижения маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с колясками. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, зоны для прогулок и отдыха, а также декоративные растения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в августе в столице запустили вторую очередь завода по производству префаб-конструкций для ускоренного строительства жилых домов, в том числе по программе реновации.

Полная информация о программе реновации доступна на портале mos.ru. О квартирах и домах в рамках программы можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья отвечают целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».