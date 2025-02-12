В Солнечногорске продолжается строительство детского сада на 250 мест

В поселке Поварово Солнечногорска продолжается строительство современного детского сада на 250 мест. На сегодняшний день стройготовность объекта составляет 10%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строители возводят стены цокольного этажа. В марте планируется завершить монолитные работы», — уточняется в сообщении.

В детском саду будет:

10 групп, включая две ясельные;

просторные игровые и учебные помещения;

залы для музыки и физкультуры;

кабинеты логопеда и психолога;

медицинский блок и пищеблок.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки; уличное освещение и зеленая зона для прогулок.

Строительство ведется по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.