В Шатуре в октябре полностью завершат капремонт взрослой поликлиники

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и Народной программы партии «Единая Россия» по наказам избирателей в Шатуре выходит на финальную стадию капитальный ремонт поликлиники № 1. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат Госдумы Геннадий Панин совместно с секретарем местного отделения «Единой России», главой городского округа Шатура Николаем Прилуцким и однопартийцами оценили завершающий этап работ на объектах здравоохранения муниципалитета.

«Поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Это просторные холлы, удобная навигация, пандусы и лифты для маломобильных граждан. Кабинеты оснастят современным оборудованием для точной и быстрой диагностики и выявления заболеваний на ранних стадиях», — отметил Геннадий Панин.

Во взрослой поликлинике выполнен монтаж настенных панелей, потолков, напольного покрытия, установлена сантехника. Строители завершают монтаж электрики и системы вентиляции, заканчиваются работы на входной группе. На днях приступают к сборке мебели.

«Капитального ремонта поликлиники ждали все наши жители. Это не просто обновление фасада и внутренних помещений, а комплексная модернизация. Поликлиника станет современным, отвечающим всем требованиям медицинским учреждением. Обновленные кабинеты, новое оборудование и комфортные условия создадут благоприятную атмосферу для врачей и пациентов. Это, безусловно, положительно скажется на качестве медицинского обслуживания», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.

Напомним, в рамках программы по привлечению специалистов в округ в 2020–2025 годах 24 врача муниципального округа Шатура получили в безвозмездное пользование земельные участки, а 29 врачей обеспечены жильем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.