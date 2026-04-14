В Шатуре утвердили план капремонта домов на 2026 год

Администрация муниципального округа Шатура утвердила адресный перечень многоквартирных домов, где в 2026 году проведут капитальный ремонт. Работы пройдут в Шатуре, Рошале и ряде поселков округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в рамках региональной программы капитального ремонта приведут в порядок многоквартирные дома в разных населенных пунктах округа. В зданиях отремонтируют фасады, крыши и подвалы, заменят лифты и балконные плиты. После выхода подрядчиков на объекты в подъездах разместят информацию о видах и сроках работ, а также контакты кураторов.

Ремонт крыш запланирован в Шатуре на проспекте Ильича, 29, 51, улицах Советской, 30, 38, 40, Клары Цеткин, 33, 35, 37, Жарова, 14/10, Спортивной, 3 и 7, проспекте Маршала Борзова, 9. Работы также проведут в поселке Туголесский Бор на улице Октябрьской, 4А, в поселке ЦУС «Мир», 15 и 21, в Рошале на улице Свердлова, 17, в поселке санатория «Озеро Белое», 3 и 5, а также в Мишеронском на улицах Советской, 24, и Новой, 8 и 16.

Фасады обновят в ряде домов Шатуры, поселков ЦУС «Мир» и Туголесский Бор. Подвалы отремонтируют в домах № 33 и 35 на улице Клары Цеткин в Шатуре, фундамент — в доме № 15 поселка ЦУС «Мир». Балконные плиты заменят в доме № 20А на улице Горького в Туголесском Бору и в доме № 40 на улице Советской в Мишеронском. Новые лифты установят в Шатуре в домах № 4 на улице Академической и № 7 на улице Спортивной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.