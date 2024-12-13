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В Шатуре объявлен конкурс на капитальный ремонт здания социального учреждения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту в здании социального учреждения в городском округе Шатура, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБСУ СО МО «Добрый дом «Шатурский», больница-поликлиника» по адресу: Московская область, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 17.

Планируется два этапа: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальный ремонт в трехэтажном здании 1988 года постройки общей площадью 9 133,4 кв. метров (ремонтируемая площадь — 3 333 кв. метров).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

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