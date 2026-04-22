В Шатуре достроят комплекс хранения картофеля к осени 2026 года

Новый комплекс по хранению и сортировке элитного семенного картофеля достроят в городском округе Шатура в третьем квартале 2026 года. Объект готов на 92%, его площадь превысит 11,5 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс предназначен для приема, хранения и послеуборочной обработки элитных сортов семенного картофеля перед реализацией. Производственная мощность составит почти 15,5 тыс. тонн в год — это около четверти всего семенного картофеля, который производят в Подмосковье.

Застройщиком выступает компания «Агрофорвард», специализирующаяся на выращивании элитных сортов. В филиале в городском округе Воскресенск в рамках импортозамещения выводят новые сорта, а на полях в Шатуре площадью 175 гектаров картофель выращивают. Всего культивируют до 15 сортов, адаптированных к различным климатическим условиям.

Продукцию поставляют крупным агрофирмам по всей России, включая Камчатский край. По данным инспекторов Главгосстройнадзора, строительная готовность объекта составляет 92%. Завершить работы и ввести комплекс в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.