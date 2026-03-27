В Серпухове завершили четверть капремонта школы «Синтез»

Капитальный ремонт детской школы искусств «Синтез» на Московском шоссе в Серпухове выполнен на 25%. Работы идут по госпрограмме Московской области и завершатся к сентябрю 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Серпухове продолжается капитальный ремонт детской школы искусств «Синтез» на Московском шоссе. Подрядчик полностью завершил демонтажные работы и приступил к следующему этапу.

Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, выполняют внутреннюю отделку и ремонт кровли. Также ведется подготовка к установке вентилируемого фасада.

Проект предусматривает замену систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также обновление тепловых сетей. Кроме того, запланированы фасадные и кровельные работы, благоустройство прилегающей территории, закупка новой мебели и оборудования. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.