В Серпухове завершили 55% капремонта детского сада

Капитальный ремонт детского сада в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове выполнен на 55%. Работы проходят в здании дошкольного отделения средней школы № 18, открыть обновленный объект планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт ведется в детском саду по адресу: микрорайон Ивановские дворики, дом 10. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области. Сейчас на объекте работают 53 специалиста и задействована одна единица техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.