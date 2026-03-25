В Серпухове снесут четыре аварийных объекта

Демонтаж аварийных зданий продолжается в городском округе Серпухов. В ближайшее время планируется снести четыре объекта в Серпухове, Пущине и поселке Пролетарский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе ведется работа по обеспечению безопасности и дальнейшему использованию территорий, где расположены аварийные строения. В первоочередной список вошли четыре объекта.

На улице Пролетарской, 66 в Серпухове дом серьезно пострадал после пожара и восстановлению не подлежит. Здание демонтируют. На улице Калужской, 5Б аварийный дом признан непригодным для проживания, сейчас там расчищают территорию.

В Пущине на улице 2-я Пролетарская, 59 также проводят расчистку после признания строения аварийным. В поселке Пролетарский на улице Мира, 5 планируют снести аварийную водонапорную башню во дворе жилых домов. Вопрос прорабатывают с учетом мнения жителей.

Сроки сноса и последующего благоустройства находятся на согласовании. После демонтажа освободившиеся участки намерены привести в порядок и создать там общественные пространства для отдыха и досуга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.