В Серпухове планируют провести капремонт детской школы искусств

В подмосковном Серпухове планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств «Синтез». Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту МБУДО «Детская школа искусств «Синтез» в городском округе Серпухов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБУДО «Детская школа искусств «Синтез» Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе д. 64».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью — 4111,6 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.