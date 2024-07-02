В Серпухове готовят школу к новому учебному году

Глава округа Сергей Никитенко вместе с депутатом городского Совета Павлом Гущиным на месте оценили изменения.

Сейчас завершаются общестроительные и работы по устройству инженерных сетей. Продолжаются работы по обновлению фасада и кровли, отделочные работы. В коридорах здания уже выложена плитка, на днях подрядчик приступит в покраске стен и укладке напольного покрытия во всех помещениях.

«1 сентября 376 учеников вернутся в стены родной Туровской школы. Образование — это фундамент будущего, а школа — это место, где закладываются его основы. Важно, чтобы наши дети получали знания в комфортных и современных условиях. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы поддержать учащихся и педагогов. В этом году снова реализуем проект по получению грантов „Вклад в будущее“ на приобретение оснащения всем необходимым для эффективного образовательного процесса, чтобы олимпиады и экзамены приносили высокие результаты. В первую очередь, это будущее наших детей, выбор профессии, шаг к новым открытиям», — следует из сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.