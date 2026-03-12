сегодня в 16:27

В Сергиево-Посадском округе построят ФОК с катком

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа. Подрядчика определят по итогам открытого конкурса, после чего начнутся подготовительные работы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок в конце февраля. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию, построить объект капитального строительства и поставить оборудование для его эксплуатации.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком планируют возвести по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г. о., д. Гаврилково, з/у 80. Общая площадь здания составит 5 871 кв. м.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области. Завершить строительство планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.