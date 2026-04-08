В Сергиево-Посадском округе построят ФОК с катком к 2028 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского округа к 2028 году. Подрядчика для проектирования, строительства и оснащения объекта уже определили, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый спортивный объект возведут в деревне Гаврилково Сергиево-Посадского городского округа. Проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры и создание дополнительных возможностей для занятий физкультурой и спортом для жителей округа.

Подрядчиком выбрано ООО «АСГ ТЕХНО СТРОЙ». Компания выполнит подготовку проектной документации, строительство объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для его дальнейшей эксплуатации.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.