В Серебряных Прудах строят очистные сооружения для поселка Успенский

Очистные сооружения мощностью до 960 куб. м в сутки строят в поселке Успенский городского округа Серебряные Пруды, завершить работы планируют в I квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Очистные сооружения строят в поселке Успенский городского округа Серебряные Пруды, где сейчас нет действующих очистных. Комплекс рассчитан на среднесуточную нагрузку 800 куб. м и население в 2 635 человек, охваченных централизованной канализацией. С учетом перспективного подключения абонентов максимальная расчетная нагрузка составит 960 куб. м в сутки.

Строительство ведут по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Очистные спроектированы как закрытый комплекс: установки и резервуары разместят внутри здания. Стоки пройдут механическую и глубокую биологическую очистку, доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание. Проект предусматривает две независимые технологические линии.

Комплекс будет принимать стоки централизованной канализации и привозные стоки от неканализованной части населения. После очистки часть воды направят на технологические нужды станции в резервуар объемом 32 куб. м, остальная поступит по отводящей сети в ручей Колизна. Готовность объекта составляет 10%: строители разрабатывают котлован и приступили к устройству подземной части. Застройщик — администрация округа, надзор ведет Главгосстройнадзор Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озёра и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.