В семи многоквартирных домах Шаховской отремонтируют 21 подъезд в этом году

В 2025 году в городском округе Шаховская стартует масштабная программа ремонта подъездов в многоквартирных домах. В рамках этой инициативы планируется обновить 21 подъезд в семи жилых домах, расположенных в разных населенных пунктах округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Список домов, включенных в программу ремонта: р. п. Шаховская, ул. Комсомольская, дом № 3, р. п. Шаховская, ул. Комсомольская, дом № 6, р. п. Шаховская, ул. Шамонина, дом № 26, р. п. Шаховская, ул. Солнечная, дом № 9, д. Дор, ул. Микрорайон, дом № 3, д. Муриково, ул. Микрорайон, дом № 11, с. Раменье, ул. Микрорайон, дом № 1.

Ремонтные работы охватят широкий спектр мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности жителей: Покраска стен подъездов, монтаж и реставрация поручней, обновление почтовых ящиков, замена систем освещения, замена оконных блоков.

«Особо отмечу, что на улице Комсомольской, в доме № 3 работы стартовали сегодня. Это первый этап масштабного проекта, который охватит все обозначенные адреса», — отметил глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев.

Таким образом, жители уже могут наблюдать первые изменения и с нетерпением ждать завершения всех ремонтных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.