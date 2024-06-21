В Щербинке появится поликлиника для взрослых и детей на 560 посещений в смену

В ТиНАО благодаря проекту программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) появятся более 200 новых рабочих мест для медработников, административного и технического персонала. По окончании строительства детско-взрослую поликлинику передадут городу для обеспечения потребностей ЖК «Остафьево», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Соглашение с инвестором о возведении детско-взрослой поликлиники на Любучанской улице подписали в прошлом году. В обмен на строительство медучреждения инвестор получит льготу по платежу при изменении вида разрешенного использования земли для возведения жилья.

«Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда найти работу рядом с домом смогут более 200 местных жителей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Поликлиника будет рассчитана на 560 посещений в смену и сможет принимать как взрослых пациентов, так и детей», – сказал Овчинский.

Оснащение поликлиники

Медучреждение оснастят высокотехнологичным современным оборудованием. В здании будут располагаться кабинеты диагностики и врачей, пост скорой помощи, молочно-раздаточный пункт, аптека и служебно-бытовые помещения.

«Создавая такие объекты как поликлиника в ЖК «Остафьево», мы решаем сразу несколько задач: обеспечиваем жителей всех возрастов качественной медицинской помощью и создаем новые рабочие места, в том числе, для профильных врачей», – рассказал управляющий партнер бизнес-юнита «Москва» группы «Самолет» Айман Эль-Хашем.

Он добавил, что пациенты смогут проходить полную диагностику и получать лечение рядом с домом даже при самых сложных клинических случаях.

Новые объекты здравоохранения в ТиНАО

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, с момента присоединения к Москве новых территорий в ТиНАО возвели и сдали в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения. За последние годы их строительство позволило осуществить в ТиНАО переход к самым современным стандартам обслуживания граждан, а качество оказания медпомощи в Новой Москве достигло общего столичного уровня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил дополнительные меры поддержки инвесторов, строящих учреждения здравоохранения и образования. Для получения льготы по программе создания мест приложения труда необязательно строить социальный объект в одном проекте планировки территории с жилыми домами. При этом инвестору необходимо получить в Москомархитектуре и профильном департаменте столицы подтверждение, что возводимое МПТ будет обеспечивать потребности льготируемого жилья.

В течение 4 лет реализации программа стимулирования создания МПТ охватила почти все городские районы. Инвесторы и правительство столицы заключили свыше 100 соглашений о строительстве более 4,6 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры, образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и новых промпредприятий. Благодаря этому появится свыше 245 тыс. новых рабочих мест почти во всех сферах городской экономики. В проекты инвестируют более 1,5 трлн рублей.