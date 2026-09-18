В Щелкове снесли аварийный дом на Фряновском шоссе

Аварийный одноэтажный дом № 66а, построенный в 1937 году, снесли на Фряновском шоссе в Щелкове после расселения жильцов. Участок очистили от строительного мусора, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Щелкове продолжается ликвидация аварийного жилого фонда на Фряновском шоссе. Демонтирован жилой дом № 66а площадью около 115 кв. м, построенный в 1937 году. Из-за физического и морального износа конструкций здание признали аварийным.

Жителей дома расселили в рамках договора о комплексном развитии территории жилого квартала. После этого объект включили в перечень для ликвидации. Сейчас здание снесено, а участок очищен от строительного мусора.

Ранее на Фряновском шоссе снесли семь расселенных многоквартирных домов — № 36, 42, 44, 48, 60, 62 и 64. Жителей 34 квартир расселили.

Всего в городском округе Щелково выявили 465 объектов незавершенного строительства. К настоящему времени 350 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства, что составляет 75% от общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.