В Щелкове капремонт школы №21 завершили более чем на 40%

Капитальный ремонт школы №21 в поселке Загорянский городского округа Щелково выполнен более чем на 40%. Работы в здании 1963 года постройки планируют завершить к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №21 на улице Свердлова проходит масштабное обновление. Общая площадь здания составляет 1210 кв. м. Сейчас на объекте задействованы 26 специалистов и две единицы техники.

Строители ведут демонтаж кровли, выполняют штукатурные работы, монтируют кровельный пирог основного здания, устанавливают металлический каркас под чистовую отделку. Также идут монтаж и облицовка фасада, установка подоконников и ГВЛ-отделки на первом этаже.

В рамках капремонта обновят кровлю, фасад и внутренние помещения, оборудуют современные входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Для школы закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Работы проводят по народной программе партии «Единая Россия».

«В ходе капремонта не только обновим здание, но и улучшим его функционал — появятся дополнительные помещения, будет модернизирована система питания, обновятся учебные пространства. Важно, что подрядчик дополнительно усилил конструкцию здания. Всего в этом году в округе капитально отремонтируем три школы, детский сад и образовательный комплекс для обучающихся с ОВЗ», — отметил глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

Учебное заведение планируют открыть для учеников 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.