В Рузском округе снесли аварийный жилой дом

В Рузском муниципальном округе, в поселке городского типа Тучково, на улице Спортивная, снесли аварийное здание жилого дома № 8а. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный многоквартирный дом площадью немногим более 235 квадратных метров был построен в 1960 году. В процессе эксплуатации здание подверглось значительному износу, снизилась прочность и надежность строительных конструкций. Дом признали аварийным, затем в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые процедуры по расселению 25 жильцов.

После расселения строение было заброшено и начало разрушаться. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении постройки в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу аварийного сооружения были проведены в апреле текущего года. На сегодняшний день земельный участок полностью освобожден от застройки.

В настоящий момент администрацией прорабатывается порядок использования освободившейся территории.

Всего в Рузском муниципальном округе было выявлено 222 объекта незавершенного строительства. На сегодня снесено и приведено в соответствие 106 объектов, что составляет 48% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.