В России вводятся новые стандарты отделки новостроек: как это отразится на ценах

С 1 марта 2026 года вступает в силу новый ГОСТ Р 72509-2026, который устанавливает требования к отделке квартир в новостройках. Как ужесточение правил отразится на стоимости жилья и готовности застройщиков предлагать квартиры «под ключ», рассказал РИАМО генеральный директор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексей Жорник.

Как новый стандарт отразится на ценах на новостройки

Введение новых стандартов на отделку в новостройках, безусловно, приведет к росту себестоимости строительства, уверен эксперт.

Базовая чистовая отделка увеличивает себестоимость проекта в среднем на 10-20%, что в абсолютном выражении может составлять десятки тысяч рублей на квадратный метр. ГОСТ фактически устанавливает минимально допустимый уровень качества, что существенно ограничивает возможность оптимизации отделки за счет упрощения решений. В результате увеличение себестоимости таких проектов, вероятнее всего, будет формироваться ближе к верхней границе указанного диапазона», — пояснил Жорник.

При этом для девелопера есть и позитивный эффект: стандартизация снижает количество спорных ситуаций с покупателями, уменьшает число претензий и судебных разбирательств, а также повышает прозрачность ожиданий клиента. В долгосрочной перспективе это может стабилизировать рынок и сократить косвенные издержки, добавил эксперт.

Исчезнут ли квартиры с отделкой?

Опасаться того, что девелоперы массово откажутся от чистовой отделки из-за удорожания процессов, не стоит, полагает Жорник. Спрос на готовое жилье остается стабильным, особенно среди семей, планирующих быстрое заселение, и инвесторов, ориентированных на арендный бизнес.

Однако тренд на сокращение доли таких лотов действительно существует, и новые правила его усиливают.

«В условиях высокой стоимости финансирования девелоперы стремятся минимизировать сроки реализации и объем замороженного капитала. Квартиры без отделки позволяют быстрее закрывать сделки. Новые правила только поддерживают данную тенденцию», — заявил Жорник.

Динамика напрямую зависит от сегмента жилья. По данным эксперта, на рынке новостроек Москвы в 2025 году активнее всего доля квартир с отделкой сокращалась в массовом сегменте, медленнее всего — в премиальном. В среднем показатель снизился на 17% за год. Можно ожидать, что после вступления ГОСТа в силу разрыв между сегментами только увеличится.

