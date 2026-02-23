В Реутове обновили фасады двух многоквартирных домов

Фасады многоквартирных домов № 10 и № 15, расположенных на Южной улице, были приведены в порядок. В городском округе Реутов подошли к концу работы по обновлению внешних стен сразу двух жилых построек. Обновление проводилось в рамках действия региональной программы капитального ремонта, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В сумме специалисты обработали почти 35 тыс. кв. м поверхностей. Если говорить конкретно, то на доме № 10 покрытие обновили на площади 17,9 тыс. кв. м, а на доме № 15 работы затронули 16,9 тыс. кв. м.

В процессе выполнения задачи строители очистили стены и нанесли на них составы, препятствующие появлению грибка, а также провели работы по герметизации и обновлению межпанельных швов. Помимо этого, была выполнена облицовка откосов на оконных и дверных проемах. Для улучшения теплоизоляции зданий фасады утеплили, применив для этого специальные панели, которые монтировались бескаркасным способом.

Также бригады привели в надлежащее состояние балконные плиты, обновили входные группы и восстановили отмостку, идущую по периметру строений.

Надзор за качеством проведенных мероприятий осуществляли сотрудники организации «Стройконтроль Подмосковья». В результате проведенного комплекса мер здания не только обрели более эстетичный и ухоженный вид, но и теперь гораздо эффективнее удерживают тепло внутри помещений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.