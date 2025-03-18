В Реутове начался демонтаж незаконного торгового павильона

В городском округе Реутов приступили к демонтажу незаконного торгового павильона, совмещенного с автобусной остановкой на улице Советской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Нестационарные торговые объекты (НТО) могут устанавливаться только при наличии соответствующих согласований. Незаконно размещенные павильоны не только нарушают правила благоустройства, но и могут создавать неудобства для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

«В прошлом году было демонтировано четыре нестационарных объекта, находящихся на муниципальной земле и один объект, находящийся на частной территории. Все объекты были демонтированы в добровольном порядке правообладателями данных объектов. Процедура такова: правообладателю выставляется требования о демонтаже. Устанавливается определенный срок до пятнадцати рабочих дней. Если за это время правообладатель не исполняет предписание о демонтаже, то данный объект демонтируется в принудительном порядке», — рассказала начальник управления комплексного развития территорий, потребительского рынка и экологии администрации г. о. Реутов Надежда Крылова.

Администрация Реутова продолжает работу по выявлению и устранению незаконных объектов. Всего в 2025 году в городском округе планируется демонтировать порядка 20 нестационарных торговых точек, не соответствующих нормативным требованиям.

Владельцам НТО рекомендуется заранее проверять правовой статус своих объектов и оперативно устранять нарушения, чтобы избежать административных санкций и принудительного демонтажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.