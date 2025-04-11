В Раменском устраняют несанкционированные торговые объекты

В Раменском муниципальном округе ведется работа по устранению несанкционированных нестационарных торговых объектов. Предварительно владельцам демонтированных объектов направляли уведомление о том, что торговые объекты необходимо демонтировать добровольно, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так как в назначенные сроки это не было исполнено, муниципальные службы провели все работы самостоятельно.

Несанкционированное размещение на земельных участках и несоответствие внешнему облику города стали ключевыми факторами, приведшими к решению о ликвидации данных торговых объектов. После демонтажа палатки будут храниться на специально отведенной площадке в течение двух месяцев. В случае, если собственники не выкупят их в течение этого срока, оплатив сумму демонтажа, торговые объекты будут утилизированы. В настоящий момент администрацией округа планируется демонтировать 65 несанкционированных НТО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.