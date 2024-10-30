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В Раменском по инвестпроекту появится склад непродовольственных товаров

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профвизит на стройплощадку в Раменском округе, где строится склад для хранения строительных и отделочных материалов. Застройщиком выступает компания «ТСН», специализацией которой является управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, сообщает пресс-служба ведомства.

Реализовать проект застройщику помогают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Для застройщика были получены все необходимые согласования и разрешение на строительство.

На данный момент строительная готовность объекта достигла 95%. Рабочие устраивают внутренние инженерные системы, ведут их пусконаладку и благоустраивают территорию.

Общая площадь одноэтажного склада составляет порядка 6 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, здесь будут хранить негорючие товары в горючей упаковке от предприятий-изготовителей с последующей реализацией мелкооптовых партий для мелких розничных предприятий. Ожидаемый ассортимент продукции включает стеклотканевые обои, малярные стеклохолсты, малярный флизелин. А также сопутствующие материалы, такие как обойный клей, грунтовка и финишная шпатлевка.

Ожидаемый срок окончания строительства — конец 2024 года.

Реализация проекта привлекла в экономику Подмосковья порядка 70 млн рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.