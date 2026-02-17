В Раменском откроют новый детский сад на 65 мест в апреле 2026 года

В Раменском городском округе продолжается строительство детского сада на 65 мест в жилом комплексе «G3 Театральный». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «G3 Театральный» в Раменском строится современный детский сад, рассчитанный на 65 малышей. Объект разместится на первом этаже дома №2. Девелопером проекта выступает G3 Group.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы. После завершения отделки помещение оснастят мебелью и необходимым оборудованием. На закрытой территории появится безопасная детская площадка с мягким покрытием, малыми архитектурными формами и современными игровыми элементами, включая горки, качели и карусели.

Ввод в эксплуатацию дома №2 вместе с детским садом намечен на апрель 2026 года, после чего объект передадут муниципалитету. В жилом комплексе также предусмотрены закрытый двор без машин, детские и спортивные площадки, дизайнерские места общего пользования, коммерческие помещения и парковка для жителей. Рядом расположена станция МЦД-3 «Ильинская», что обеспечивает удобную транспортную доступность.

Застройщики Подмосковья, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, реализуют строительство социальной инфраструктуры в жилых комплексах за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.